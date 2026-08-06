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Тульская компания методом санации проложила 473 метра канализационного коллектора в Таганроге

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В Таганроге продолжается капитальный ремонт канализационного коллектора на улице 2-я Верхняя Полугорка. Работы выполняет тульская компания ООО «ПолимерТехМонтаж», сейчас они идут на отрезке от переулка Большой Садовый до переулка Контрольный.

#ЖКХ

Глава города Светлана Камбулова рассказала, что контрактом предусмотрен капитальный ремонт канализационных труб диаметром 800 мм общей протяженностью 520 метров. Бестраншейным способом, методом санации, уже проложено 473 метра трубопровода.

«Работы ведутся в условиях стеснённой городской застройки — на узких улицах с плотной жилой и инженерной инфраструктурой. Это требует повышенной осторожности при производстве земляных работ, дополнительных согласований с ресурсоснабжающими организациями и корректировки графиков в зависимости от погодных условий. Кроме того, на смежных участках выявлены особо сложные геологические условия, что влияет на скорость проведения санации. Несмотря на это, подрядчик выполняет работы в соответствии с утверждённым графиком», — отметила глава города.

Завершить работы по контракту должны до 31 октября. Ремонт проводится в рамках производственной программы МУП «Управление «Водоканал» на 2026 год и является частью масштабной модернизации инженерных сетей Таганрога.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге продолжается строительство новой площадки ГТО.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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