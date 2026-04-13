Таганрог принял региональный этап XII Всероссийского хорового фестиваля

В Таганроге выступили лучшие народные хоровые коллективы, которые представят Ростовскую область на федеральном уровне. Региональный этап XII Всероссийского хорового фестиваля состоялся 13 апреля в Городском доме культуры.

В творческом состязании приняли участие 14 коллективов из разных уголков донского региона — Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Волгодонска, Шахт, Красносулинского, Волгодонского, Тарасовского и Верхнедонского районов. В числе участников — профессиональные и любительские коллективы, как взрослые, так и детские.

На сцене ГДК выступили образцовый вокальный ансамбль «Лазорики» из Тарасовского района, таганрогский ансамбль народной песни «Коляда» ДМШ им. А.Г. Абузарова, народный хор «Живая вода» Ростовского колледжа искусств, хор авиастроителей ТАНТК им. Г.М. Бериева и другие.

Победители регионального этапа, которых предстоит определить жюри, продолжат борьбу сначала на окружном, а затем и на федеральном уровне фестиваля, сообщает портал донского правительства.

Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев, обращаясь к участникам, подчеркнул значимость события.

«Уже становится традицией место проведения фестиваля — город Таганрог, чья история богата именами выдающихся деятелей искусства и культуры. Нам с вами представилась возможность не только оценить, но и насладиться творчеством лучших коллективов донской земли. Уверен, конкурсная программа никого не оставит равнодушным», — отметил он.

Всероссийский хоровой фестиваль, проводимый с 2014 года, остается одним из ключевых событий в музыкальной жизни страны. Организаторами выступают Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры РФ, а также его региональный филиал при содействии правительства Ростовской области и областного министерства культуры.

Фото: МАХ Андрея Фатеева

