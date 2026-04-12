Библионочь-2026: в Таганроге пройдет этнографический круиз по маршруту Чехова

Гостей «Библионочи» в Таганроге ждут квесты, концерты и мастер-классы.

В субботу, 18 апреля, Таганрог присоединится к юбилейной, 15-й Всероссийской акции «Библионочь». В этом году она пройдет под девизом «Единство народа – сила России» и предложит гостям этнографический круиз по маршруту знаменитого земляка, от Москвы до Сахалина. Программа получила название «Многонациональная Россия глазами А.П. Чехова». Вход на все мероприятия свободный.

Просветительская акция начнется с торжественного открытия в концертно-выставочном зале библиотеки. Гостей ждут интерактивные викторины, квесты, экскурсии и мастер-классы, посвященные культуре народов России. Посетители смогут сыграть в настольную игру «Сибирское путешествие А.П. Чехова», создать книжные закладки с национальными орнаментами и угадать регион по традиционному блюду.

Для любителей литературы будут работать тематические выставки с обзорами книг о традициях народов России, энциклопедиями о национальном костюме и дореволюционными изданиями о регионах империи. Также гостям представят цифровые ресурсы: виртуальную выставку по страницам электронной библиотеки «Таганрогская книжная коллекция» и мультимедийные издания.

Особый интерес представляет фотовыставка В.П. Игнатенко «По следам классика: путешествие А.П. Чехова по России», которая покажет многоликую страну от сибирских просторов до крымских берегов.

Атмосферу прошлого воссоздаст «Ярмарка на пути к Сахалину» с чаепитием и сувенирной продукцией с видами Таганрога. Музыкальную часть обеспечат творческие коллективы города, такие как фолк-группа «Забава» и ансамбль «Антре», которые исполнят народные песни и танцы.

Для детей подготовлен спецпроект «Библиосумерки», в рамках которого юные участники отправятся в этнографическое путешествие, узнают о народных традициях, изготовят поделки и примут участие в хороводе дружбы.

Завершит вечер бал во славу тех, кто обрел в России вторую Родину и вписал свое имя в ее историю.

