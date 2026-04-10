Строительство нового корпуса БСМП в Таганроге идет с опережением графика

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса Больницы скорой медицинской помощи в Таганроге идет с заметным опережением графика. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, строители планируют завершить основные работы раньше намеченного срока.

Вопросы о ходе реконструкции БСМП регулярно звучат на встречах с трудовыми коллективами, поскольку проект напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи. Напомним, что Группа компаний «ЕКС» приступила к реализации этого крупного проекта в июне 2025 года. В рамках первого этапа возводится 10‑этажный корпус на 524 койки общей площадью более 57 587 квадратных метров. На территории появится автономная котельная, кислородная станция, контрольно‑пропускной пункт и современные парковочные зоны.

Новый корпус будет оснащен по высоким стандартам и разместит современные операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии, мощную диагностическую службу и комфортные палаты. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем выделенных средств на основные строительно‑монтажные работы, без учета медицинского оборудования, составляет 22,3 миллиарда рублей.

Контракт рассчитан на период до декабря 2030 года, однако строители уже сейчас работают с опережением и планируют сдать объект досрочно.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой