Главная » Город

Строительство нового корпуса БСМП в Таганроге идет с опережением графика

На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса Больницы скорой медицинской помощи в Таганроге идет с заметным опережением графика. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, строители планируют завершить основные работы раньше намеченного срока.

Вопросы о ходе реконструкции БСМП регулярно звучат на встречах с трудовыми коллективами, поскольку проект напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи. Напомним, что Группа компаний «ЕКС» приступила к реализации этого крупного проекта в июне 2025 года. В рамках первого этапа возводится 10‑этажный корпус на 524 койки общей площадью более 57 587 квадратных метров. На территории появится автономная котельная, кислородная станция, контрольно‑пропускной пункт и современные парковочные зоны.

Новый корпус будет оснащен по высоким стандартам и разместит современные операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии, мощную диагностическую службу и комфортные палаты. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем выделенных средств на основные строительно‑монтажные работы, без учета медицинского оборудования, составляет 22,3 миллиарда рублей.

Контракт рассчитан на период до декабря 2030 года, однако строители уже сейчас работают с опережением и планируют сдать объект досрочно.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости реконструкция БСМП Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru