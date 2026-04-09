Таганрог вошел в десятку территорий Дона, в которых оптимизировали 21 муниципальную услугу

У граждан появились новые сервисные возможности .

В Ростовской области завершили оптимизацию 21 типовой муниципальной услуги, что позволило сделать их получение для жителей и бизнеса более удобным и быстрым. В число 10 донских территорий, в которых прошла оптимизиция, вошел Таганрог.

Работа велась в рамках федерального проекта «Государство для людей» и затронула наиболее востребованные процедуры, такие как выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласование перепланировки и предоставление сведений из градостроительного реестра.

Как сообщил министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов, ключевой целью было повышение качества и доступности услуг, а также приведение процессов в соответствие с принципами клиентоцентричности. Пилотными территориями для внедрения изменений, кроме Таганрога, стали города Ростов-на-Дону, Шахты, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Волгодонской, Матвеево-Курганский, Мясниковский и Сальский районы.

В результате заявители получили новые возможности: теперь можно донести недостающие документы в процессе оказания услуги, получать уведомления о статусе заявления и понятные обоснования в случае отказа. Кроме того, по ряду услуг удалось сократить сроки предоставления, уменьшить перечень необходимых бумаг и снизить количество визитов в ведомства.

