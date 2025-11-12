Стало известно, когда из Ростова будет отправляться поезд «Зимняя сказка»

Теперь поехать в резиденцию к Деду Морозу на легендарном туристическом поезде «Зимняя сказка» можно из Ростовской области.

Нынешней зимой состав впервые отправится в четыре круиза по маршруту Минеральные Воды – Краснодар – Ростов-на-Дону – Великий Устюг – Нижний Новгород – Ростов-на-Дону – Краснодар – Минеральные Воды.

«Отправление из Ростова-на-Дону запланировано на 8, 16, 24 декабря и 3 января», – сообщает РЖД.

Что ждет путешественников? Великий Устюг встретит гостей празднично украшенными улицами и новогодней атмосферой. В Нижнем Новгороде туристы смогут увидеть Кремль, знаменитую Стрелку и колоритные купеческие особняки. Организованные экскурсии позволят посетить «Лабораторию чудес» и Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, а также принять участие в мастер-классе на нижегородской фабрике ёлочной игрушки.

Поезд состоит из вагонов СВ, плацкартных и купейных с ретро-интерьером, но с современным уровнем комфорта: кондиционерами, биотуалетами и розетками. Также предусмотрен вагон-душевая и специальное фотокупе с тематическим реквизитом для памятных снимков. В вагоне-ресторане представлены традиционные блюда городов маршрута, включая пельмени с лососем, десерты и напитки из северных ягод – клюквы и брусники.

Путешествие в Великий Устюг из Ростова-на-Дону и обратно займет пять дней и пять ночей.

Ранее мы рассказывали, что первый круизный поезд РЖД «На Юг» сделал остановку в Таганроге.

Фото: Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом!»