Главная » Новости Ростовской области

Стало известно, когда из Ростова будет отправляться поезд «Зимняя сказка»

На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

Теперь поехать в резиденцию к Деду Морозу на легендарном туристическом поезде «Зимняя сказка» можно из Ростовской области.

Новости Ростовской области

Нынешней зимой состав впервые отправится в четыре круиза по маршруту Минеральные Воды – Краснодар – Ростов-на-Дону – Великий Устюг – Нижний Новгород – Ростов-на-Дону – Краснодар – Минеральные Воды.

«Отправление из Ростова-на-Дону запланировано на 8, 16, 24 декабря и 3 января», – сообщает РЖД.

Что ждет путешественников? Великий Устюг встретит гостей празднично украшенными улицами и новогодней атмосферой. В Нижнем Новгороде туристы смогут увидеть Кремль, знаменитую Стрелку и колоритные купеческие особняки. Организованные экскурсии позволят посетить «Лабораторию чудес» и Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, а также принять участие в мастер-классе на нижегородской фабрике ёлочной игрушки.

Поезд состоит из вагонов СВ, плацкартных и купейных с ретро-интерьером, но с современным уровнем комфорта: кондиционерами, биотуалетами и розетками. Также предусмотрен вагон-душевая и специальное фотокупе с тематическим реквизитом для памятных снимков. В вагоне-ресторане представлены традиционные блюда городов маршрута, включая пельмени с лососем, десерты и напитки из северных ягод – клюквы и брусники.

Путешествие в Великий Устюг из Ростова-на-Дону и обратно займет пять дней и пять ночей.

Ранее мы рассказывали, что первый круизный поезд РЖД «На Юг» сделал остановку в Таганроге.

Фото: Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом!»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ж\д круиз железная дорога Новый год РЖД Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru