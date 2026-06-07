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Сохранение краснокнижного белого аиста стало целью десятилетнего мониторинга ученых в Ростовской области

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Ученые-орнитологи установили 9 искусственных гнезд для аиста на территории донского региона.

#Экология

Ученые Южного научного центра РАН обратились к жителям Ростовской области с просьбой сообщать о встречах белого аиста (Ciconia ciconia). Впервые размножающиеся пары этой птицы орнитологи зафиксировали в 2014 году на территории Верхнедонского района. Для привлечения аистов специалисты разработали металлическую конструкцию — гнездовую платформу, которую можно крепить как на действующих, так и на неработающих водонапорных башнях (башнях Рожновского). В марте 2015 года сотрудники ЮНЦ РАН установили в регионе девять таких искусственных гнезд, после чего в течение десяти лет вели мониторинг платформ.

Как пояснил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Рамиз Савицкий, цель работы — сохранение популяций редких видов птиц в условиях уничтожения их естественных мест обитания и гнездования. Это необходимо для поддержания оптимальных условий существования видов, занесенных в Красную книгу Ростовской области и РФ. В задачи входило создание новых мест для размножения белого аиста.

Савицкий отметил, что создание искусственных мест размножения для животных (дуплянок, скворечников, гнездовых платформ для крупных птиц, в том числе хищных, а также домиков для рукокрылых и насекомых) является одним из способов сохранения природных популяций.

Статья «Искусственные гнездовые платформы для птиц в Ростовской области» опубликована в Русском орнитологическом журнале (2025. Т. 34). Информацию о встречах белого аиста можно сообщать орнитологу ЮНЦ РАН Рамизу Савицкому по электронной почте: ramiz_sav@mail.ru.

Фото: канал ЮНЦ РАН в МАХ.

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Таганрогская правда

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