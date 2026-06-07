В ростовскоя пятиэтажке три человека не могли выбраться из квартиры, где возник пожар

Эвакуироваться им помогли прибывшие на место ЧП спасатели МЧС.

Пожар возник в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома в донской столице. Из-за сильного задымления находившиеся внутри мужчина и женщина, а также их соседка с верхнего этажа не могли самостоятельно покинуть помещение. Прибывшие на место сотрудники МЧС России помогли жильцам эвакуироваться на свежий воздух.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожар на площади 20 квадратных метров ликвидировали 25 специалистов с использованием семи единиц спецтехники, рассказали в донском МЧС.

Дознаватель ведомства рассматривает несколько возможных причин возгорания, в том числе неосторожность при курении.

Фото: канал в МАХ МЧС РО