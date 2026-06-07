Системы ПВО работали минувшей ночью в Миллеровском районе Дона: сбиты вражеские дроны

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В ночь на 7 июня в ходе беспилотной атаки на Ростовскую область вражеские БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь, уточнив, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

По сообщению Минобороны России, в период с 20.00 до 7.00 мск 7 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 11 регионов страны, включая Ростовскую область, а также акваторией Черного моря. Были атакованы Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Ростовская, Смоленская, Тульская, Ярославская области, Краснодарский край, Московский регион и Республика Крым.

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