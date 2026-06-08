Атаке с воздуха минувшей ночью были подвергнуты два донских района

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Прошедшей ночью вражеские беспилотники были сбиты в двух районах Ростовской области — Чертковском и Верхнедонском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, добавив, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

По данным Минобороны России, в течение ночи, в период с 20.00 до 08.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 14 регионов страны — Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

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