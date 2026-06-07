Житель Дона вырастил у себя на участке 87 кустов конопли и стал фигурантом уголовного дела

Полицейским мужчина пояснил, что выращивал наркосодержащие растения для личного употребления.

В Волгодонском районе Ростовской области полицейские пресекли незаконное выращивание наркосодержащих растений. На территории частного домовладения 44-летнего местного жителя было обнаружено и изъято 87 кустов конопли, сообщили в пресс-службе донской полиции.

Изъятые растения направили на экспертизу в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Волгодонское». Специалисты подтвердили, что они относятся к запрещенному к культивированию роду «Конопля». Задержанный пояснил, что посеял растения в грунт и выращивал их для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконные культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества либо их прекурсоры»). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД по РО