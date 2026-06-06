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Курьерам в Ростовской области предлагают зарплату вдвое выше средней по региону

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Летний спрос на курьеров в Ростовской области превысил 1,1 тысячи вакансий.

#Работа

В мае 2026 года в Ростовской области работодатели открыли более 13,5 тысячи новых вакансий. Почти треть из них пришлась на пять самых востребованных профессий, причем лидерами по числу предложений стали курьеры, менеджеры по продажам и разнорабочие.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подсчитали, что на долю топ-5 профессий пришлось 34% от общего объема вакансий. Самыми востребованными оказались курьеры — компании ищут более 1,1 тысячи таких специалистов, что составило 9% от всех предложений. На втором месте менеджеры по продажам и работе с клиентами с 1 тысячей вакансий (8%). Замыкают тройку разнорабочие, для которых открыли более 0,9 тысячи мест (7%). В список также вошли продавцы-консультанты и кассиры (почти 0,8 тысячи вакансий, 6%) и водители и экспедиторы (0,5 тысячи вакансий, 4%).

Как отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, самые высокие зарплаты среди этих профессий предлагают курьерам — медианный показатель составляет 190 тысяч рублей. Разнорабочие могут рассчитывать на 134,3 тысячи рублей, а водители — на 106,5 тысячи рублей. Это заметно выше среднего уровня по региону, который в мае составил 82,9 тысячи рублей. Медианная зарплата менеджеров по продажам достигла 97 тысяч рублей, а продавцов-консультантов и кассиров — 54,6 тысячи рублей.

В разрезе отраслей наиболее высокие медианные зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве (124,2 тысячи рублей), строительстве и недвижимости (114,3 тысячи рублей), транспорте, логистике и перевозках (113,5 тысячи рублей), а также среди рабочего персонала (97,4 тысячи рублей) и административных работников (95,1 тысячи рублей).

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Таганрогская правда

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