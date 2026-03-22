Главная » Новости Таганрога

Следователи возбудили уголовное дело после массовой аварии с участием бензовоза под Таганрогом

На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после массового ДТП с бензовозом, в результате которого погибли три человека. Авария произошла 21 марта на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

Как мы уже сообщали, на 34-м километре автодороги, недалеко от хутора Пятихатки, у бензовоза с топливом произошла техническая неисправность переднего левого колеса. Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. В результате удара произошел разлив горюче-смазочных материалов и последующее возгорание транспортных средств. Помимо трех погибших, травмы различной степени тяжести получили еще трое человек.

Ликвидация последствий пожара, охватившего площадь около 200 квадратных метров, потребовала привлечения значительных сил: на месте работали 45 человек личного состава и 16 единиц спецтехники.

Как сообщает региональное ГУ МВД, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Фото и видео ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru