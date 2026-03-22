Следователи возбудили уголовное дело после массовой аварии с участием бензовоза под Таганрогом

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после массового ДТП с бензовозом, в результате которого погибли три человека. Авария произошла 21 марта на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

Как мы уже сообщали, на 34-м километре автодороги, недалеко от хутора Пятихатки, у бензовоза с топливом произошла техническая неисправность переднего левого колеса. Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. В результате удара произошел разлив горюче-смазочных материалов и последующее возгорание транспортных средств. Помимо трех погибших, травмы различной степени тяжести получили еще трое человек.

Ликвидация последствий пожара, охватившего площадь около 200 квадратных метров, потребовала привлечения значительных сил: на месте работали 45 человек личного состава и 16 единиц спецтехники.

Как сообщает региональное ГУ МВД, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

