На трассе под Таганрогом авария с участием бензовоза и четырех легковых машин привела к пожару и жертвам

Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла сегодня, 21 марта, на трассе Ростов-Таганрог, где столкнулись бензовоз и четыре легковых автомобиля. Это привело к возгоранию и человеческим жертвам. Как сообщает региональная Госавтоиснпекция, трагедия произошла в 11.50 на 34-м километре автодороги, недалеко от хутора Пятихатки.

По предварительным данным, груженый топливом автомобиль «Даф», следовавший в сторону Таганрога, из-за технической неисправности переднего левого колеса выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2110», Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. В результате удара произошел разлив горюче-смазочных материалов и последующее возгорание машин. По последней информации, в аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии процессуальных мер реагирования.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области водитель автомобиля «Лада Приора» насмерть сбил пешехода.

Фото прокуратуры РО