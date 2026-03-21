В донском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Таганрогом

Оперативно оказать помощь тяжело раненному удалось благодаря оказавшейся на месте аварии бригаде врачей из БСМП Таганрога.

Врачи скорой помощи, возвращавшиеся из Ростова-на-Дону в Таганрог, стали одними из первых, кто оказался на месте серьезного ДТП в Неклиновском районе. Напомним, 21 марта на 34-м км трассы Ростов-Таганрог, недалеко от поворота на село Синявское, столкнулись четыре легковые машины и бензовоз, после чего произошло возгорание. Три человека погибли.

«Бригада врачей БСМП Таганрога, оказавшаяся на месте, немедленно приступила к оказанию помощи наиболее тяжелому пострадавшему — мужчине с сочетанной травмой. Его оперативно доставили в таганрогскую больницу скорой медицинской помощи, где сейчас проводят операцию», — рассказали в Минздраве Ростовской области.

Для эвакуации еще двух пострадавших были вызваны дополнительные экипажи скорой помощи. Этих пациентов, также мужчин, доставила в медучреждение бригада СМП ЦРБ Неклиновского района. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, они проходят лечение в травматологическом отделении.

Всего в результате аварии были госпитализированы три человека. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью. Кроме того, принято решение организовать для них консультации специалистов областной клинической больницы.

Фото и видео: ГАИ по РО