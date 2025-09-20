Главная » Новости Ростовской области

Следком РФ проверит информацию об использовании рабского труда в донском хуторе

В Сети появилась информация о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Багаевсеого района Ростовской области.

Сообщается, что группа мужчин, среди которых были лица неславянской внешности, организовала проживание в одном из домовладений 17 человек. Людей, в их числе были пожилые и асоциальные личности, удерживали насильственно и заставляли выполнять сельскохозяйственные и другие работы.

За нарушение дисциплины, неповиновение указаниям и попытки побега пленников избивали.

«Следственный комитет России по Ростовской области начал процессуальную проверку по данному факту», — сообщает ведомство.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональным следственным органам представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы рассказывали, что на Дону директор агрофирмы полгода не платил зарплату своим сотрудникам.

