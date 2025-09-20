Следком РФ проверит информацию об использовании рабского труда в донском хуторе

В Сети появилась информация о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Багаевсеого района Ростовской области.
Сообщается, что группа мужчин, среди которых были лица неславянской внешности, организовала проживание в одном из домовладений 17 человек. Людей, в их числе были пожилые и асоциальные личности, удерживали насильственно и заставляли выполнять сельскохозяйственные и другие работы.
За нарушение дисциплины, неповиновение указаниям и попытки побега пленников избивали.
«Следственный комитет России по Ростовской области начал процессуальную проверку по данному факту», — сообщает ведомство.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональным следственным органам представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото rostov.sledcom.ru