Врезался в дерево: три человека погибли в страшном ДТП под Таганрогом

В Ростовской области полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла утром 1 июня 2026 года в хуторе Демидовка Матвеево-Курганского района.

По предварительным данным, около шести утра на улице Подгорной 55-летний водитель «ВАЗ 21115» не справился с управлением. Мужчина превысил безопасную скорость движения, в результате чего машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.

«В результате происшествия транспортное средство получило механические повреждения. Водитель и 47-летний пассажир были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Еще три пассажира — 36, 52 и 48 лет — скончались на месте до приезда скорой», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото из архива