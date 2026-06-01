Массированная атака вражеских БПЛА на Ростовскую область отражена в ночь на 1 июня

На этот раз обошлось без пострадавших и последствий на земле.

«Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. В ходе боевой работы было уничтожено порядка 20 БПЛА», — сообщил утром 1 июня губернатор Юрий Слюсарь.

Под удар попали города Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, информация уточняется. В регионе сохраняется угроза новых атак с воздуха, жителей призывают соблюдать осторожность.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Фото из архива