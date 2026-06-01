Главная » Новости Ростовской области

Массированная атака вражеских БПЛА на Ростовскую область отражена в ночь на 1 июня

На чтение 1 мин Просмотров 151 Опубликовано

На этот раз обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Новости Ростовской области

«Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. В ходе боевой работы было уничтожено порядка 20 БПЛА», — сообщил утром 1 июня губернатор Юрий Слюсарь.

Под удар попали города Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, информация уточняется. В регионе сохраняется угроза новых атак с воздуха, жителей призывают соблюдать осторожность.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА Ростовская область СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru