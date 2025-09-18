Главная » Новости Ростовской области

На Дону директор агрофирмы полгода не платил зарплату своим сотрудникам

Опубликовано

Сумма задолженности превысила 800 тысяч рублей.

Новости Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области директор агрофирмы не выплачивал своим 23 работникам заработную плату в период с октября 2024 года по март 2025 года. Сумма задолженности составила более 800 тысяч рублей. В отношении предпринимателя было заведено уголовное дело, сообщает региональный следком.

Были собраны доказательства его виновности — заключения бухгалтерских судебных экспертиз, признательные показания самого фигуранта, показания потерпевших и свидетелей и др.

В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме погасил всю сумму долга по зарплате и тем самым возместил причиненный преступлением ущерб, сообщает источник.

С учетом этого обстоятельства, а также того, что преступление фигурантом было совершено впервые, уголовное преследование в его отношении было прекращено «в связи с деятельным раскаянием».

Фото: следком РО

новости происшествия Ростовская область следком
