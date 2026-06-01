Служба по контракту: дончане выбирают войска беспилотных систем

21-летний житель города Сальска Ростовской области Максим заключил контракт с Министерством обороны России для службы в войсках беспилотных систем. Свое решение он объяснил желанием поддержать товарищей, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Молодой человек уже имеет боевой опыт: ранее он служил в отряде противодействия беспилотным летательным аппаратам, а после обучения выполнял задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Помимо борьбы с дронами, военнослужащие занимались разведкой целей и корректировкой артиллерийского огня, информирует портал донского правительства.

После создания отдельного рода войск — войск беспилотных систем — подразделение, где служил Максим, было преобразовано в батальон. Сейчас военнослужащие проходят боевое слаживание в одном из учебных центров Южного военного округа. Как рассказал сам оператор FPV-дрона, в ходе подготовки они изучали работу с беспилотниками на передовой, тактическую и огневую подготовку, методы противодействия БПЛА, а также развертывание боевых точек и настройку аппаратов.

«Контрактники получают полноценные знания благодаря профессиональным инструкторам и балансу теории с практикой, основанному на опыте СВО. Контракт на службу в войсках беспилотных систем заключается на один год и может быть продлен только по желанию военнослужащего. После завершения курса личный состав распределяется в воинские части для выполнения задач по назначению», — отметил замглавы региона Дмитрий Водолацкий.

Для заключения контракта можно обратиться в пункты отбора:

в Таганроге по адресу улица Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону по адресу улица Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Напомним, военнослужащие, заключившие контракт на прохождение службы в войсках беспилотных систем с Минобороны России в Ростовской области, получают до 3,4 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

Фото donland.ru

