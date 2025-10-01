Электробусы, следующие по маршруту 5\7-Т, вместо улицы Чехова будут ходить по улице Александровской. Также с 2 октября вместо ООО «Автолайн» маршруты 5 и 74 начнет обслуживать новый перевозчик.

На вопросы жителей, связанные с работой пассажирского транспорта, 30 сентября в прямом эфире ответила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Тема общественного транспорта — одна из самых обсуждаемых в городе. Светлана Камбулова напомнила, что муниципалитет заключил пять долгосрочных контрактов с перевозчиками, но, к сожалению, ни один из них не выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства.

«За 9 месяцев текущего года в администрацию города поступило более 2300 жалоб и обращений на работу пассажирского транспорта. По моему поручению управление транспорта проводит претензионную работу, проверки на маршрутах. Уже выставлено 127 претензий, перевозчики выплачивают штрафы», — привела цифры глава Таганрога.

Что сделано за последнее время? С 1 августа продлен маршрут электробуса 2-Т. Теперь он следует от микрорайона «Андреевский» к «Красному котельщику». Жители «Андреевского», быстрорастущего района Таганрога, неоднократно поднимали этот вопрос.

С 2 октября меняется схема движения на маршруте электробусов 5\7-Т. Раньше он проходил по улице Чехова. Теперь будет следовать по улице Александровской.

«Мы видели, что по Александровской движется минимальное количество транспорта. Поэтому для того, чтобы решить вопрос транспортного обеспечения по этой улице, меняем маршрут электробуса. Он будет идти по улицам Галицкого, Сызранова, С. Шило и Александровской. Все документы уже подписаны, с 2 октября электробус выйдет на новый маршрут», — пояснила Светлана Камбулова.

Что касается нерадивых перевозчиков, то здесь тоже есть изменения. Наибольшее количество жалоб и обращений поступало на работу маршрутов, которые обслуживает ООО «Автолайн». Управлением транспорта с данным перевозчиком инициирована процедура расторжения контракта. 1 октября этот перевозчик на маршрутах работает последний день.

«Проведены доконкурсные процедуры. По маршрутам 5 и 74 у нас появился новый перевозчик, ИП Бородай, который приступит к осуществлению перевозок, начиная с 2 октября. Я надеюсь, что ситуация по этим маршрутам изменится в лучшую сторону. Что касается трех других маршрутов — 2, 15 и 60, который также обслуживал этот перевозчик, то доконкурсные процедуры не состоялись. Мы объявим их повторно и только после этого будем принимать какие-то иные кардинальные меры», — рассказала глава Таганрога.

У управления транспорта есть предложения по изменению схем движения, продлению ряда маршрутов. О них Светлана Камбулова обещала проинформировать после того, когда эти предложения будут детально проработаны.

Полная запись прямого эфира со Светланой Камбуловой доступна по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, почему электробус теперь не заезжает на 1-ю Линию.

Фото из архива — ВК «Таганрогский Городской Транспорт»