Для улучшения транспортного обслуживания таганрожцев местные власти проводят проверки, разрывают контракты и меняют схемы движения

О происходящих в транспортной сфере изменениях рассказала глава города Светлана Камбулова.

За последние 4 месяца в Таганроге проведено 109 проверок работы общественного транспорта в городе, в том числе с участием сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора. Ведется претензионная работа с перевозчиками, наложено штрафных санкций на сумму 116 тысяч рублей.

Сфера общественного транспорта остается одной из проблемных в городе — обращения, нарекания и жалобы от жителей продолжают поступать в администрацию. Сегодня прошло планерное совещание по вопросу транспортного обслуживания населения, глава города рассказала о том, какие меры предпринимаются для нормализации ситуации.

В связи с нарушением ООО «Автолайн» условий организации перевозок начата процедура расторжения контракта в одностороннем порядке. Также власти приступили к доконкурсной процедуре передачи обслуживания маршрутов: 2, 5, 15, 60, 74.

«Вносим изменения в схему движения электробуса по маршруту 5/7-Т, в частности со 2 октября он пойдет: от ул. Галицкого по ул. С.Шило и ул. Александровской. Знаю, что многие привыкли уже к движению электробуса по улице Чехова, однако здесь продолжат ходить автобусы №11, №13, №30, №31», — пояснила Светлана Камбулова, пообещал обо всех дальнейших решениях и изменениях информировать таганрожцев.

