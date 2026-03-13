Главная » Благоустройство

С 16 марта в Таганроге стартуют весенние субботники

Регион готовится к месячнику чистоты в свете новых правил обращения с ТКО.

Благоустройство

В Таганроге, как и во всех муниципалитетах Ростовской области, начинается традиционный весенний месячник чистоты, в рамках которого во всех районах города пройдут массовые субботники. Мероприятия начнутся 16 марта, сообщила в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова, отметив, что точные даты и места их проведения будут объявлены дополнительно.

Коммунальные службы уже приступили к подготовке. В планах — уборка придорожных полос и прилегающих территорий, очистка тротуаров от зимнего мусора, а также санитарная обрезка зеленых насаждений. Особое внимание в этом году уделяется вопросу вывоза растительных отходов, таких как ветки и спиленные деревья. Это связано с вступлением в силу с 1 сентября 2025 года новых федеральных Правил обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые запрещают складировать подобные отходы в обычные контейнеры для ТКО.

Для удобства жителей в городе будут организованы специальные точки с отдельными контейнерами для сбора растительного мусора. Перечень этих мест в ближайшее время будет подготовлен и опубликован.

«Рассчитываю на поддержку каждого таганрожца, включая наше бизнес‑сообщество! Вместе мы сделаем город чище и уютнее. Давайте покажем, как мы любим Таганрог — пусть он сияет чистотой этой весной!» — обратилась Светлана Камбулова к жителям города.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области стартовала активная фаза весенней уборки, а административная инспекция региона усилила контроль за соблюдением правил благоустройства. Мониторинг, проведенный в феврале 2026 года, уже выявил 450 мест несанкционированного размещения отходов, к нарушителям применены меры административного воздействия.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

благоустройство месячник чистоты новости Ростовская область субботники Таганрог
