Ремонт котельной и теплосетей в Таганроге планируют завершить до 21 июля

В Таганроге продолжается ремонт котельных и тепловых сетей. В настоящее время работы ведутся на четырех объектах, еще на шести начнутся в ближайшее время. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

На котельной по улице Заводской, 1 уже начали монтировать новое оборудование. Техническая готовность объекта превышает 30%, завершить работы рассчитывают до конца мая.

На теплосети по улице Турубаровых специалисты очищают и устанавливают лотки в проложенный трубопровод, выполняют обратную засыпку траншеи и трамбовку, а также благоустраивают прилегающую территорию. Готовность здесь составляет 80%, окончание работ запланировано до 17 мая.

На улице Желябова уже завершили монтаж, переврезку и подключение абонентов. Сейчас идет теплоизоляция трубопровода. Техническая готовность объекта — 90%, работы должны закончить до 12 мая. На теплосети по улице П. Тольятти также проводят теплоизоляцию труб. Срок завершения — до 1 июня.

Кроме того, в ближайшее время начнутся работы еще на шести аварийных участках тепловых сетей. Согласно условиям контрактов, общий срок завершения всех ремонтных мероприятий — до 21 июля 2026 года. Глава Таганрога отметила, что работы идут по графику и находятся на ее личном контроле.

Фото мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой