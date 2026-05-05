Ремонт дороги на улице 1-й Котельной в Таганроге отложен до окончания работ на коллекторе

В Таганроге автомобильную дорогу на улице 1-й Котельной на участке между улицами Дзержинского и Железнодорожной планируют отремонтировать до 1 сентября нынешнего года. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Жители города неоднократно жаловались на состояние дорожного покрытия. Однако, ремонт отложен до завершения работ на трех аварийных участках канализационного коллектора.

По словам Светланы Камбуловой, подрядчик уже закончил технические работы на двух участках: между улицей Мало-Почтовой, 32 и улицей 2-й Котельной (протяженность — 271 метр), а также по улице Мало-Почтовой между домами №46 и №32 (протяженность — 156 метров). Сейчас ремонтируется самый протяженный, третий участок коллектора — от улицы Железнодорожной до улицы Мало-Почтовой. Его длина составляет 1139 метров.

Это сложный объект, работы разбиты на этапы. Первый этап полностью завершен. Второй этап (399 метров) готов на 92% — это финишная прямая. Третий, заключительный этап (555 метров) еще предстоит. Завершение всех работ на коллекторе запланировано на третий квартал 2026 года.

«Мы неоднократно отсыпали поврежденную дорогу щебнем и фрезерованным асфальтобетонным ломом, но это не решает проблему кардинально. Полноценный ремонт возможен только после того, как уйдет тяжелая техника. Завершение всех работ на коллекторе и выполнение карто-ямочного ремонта дорожного покрытия на улице 1-й Котельной запланированы до 1 сентября 2026 года», — отметила Камбулова.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой