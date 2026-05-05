Главная » #ЖКХ

Ремонт дороги на улице 1-й Котельной в Таганроге отложен до окончания работ на коллекторе

На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

В Таганроге автомобильную дорогу на улице 1-й Котельной на участке между улицами Дзержинского и Железнодорожной планируют отремонтировать до 1 сентября нынешнего года. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Жители города неоднократно жаловались на состояние  дорожного покрытия. Однако, ремонт отложен до завершения работ на трех аварийных участках канализационного коллектора.

По словам Светланы Камбуловой, подрядчик уже закончил технические работы на двух участках: между улицей Мало-Почтовой, 32 и улицей 2-й Котельной (протяженность — 271 метр), а также по улице Мало-Почтовой между домами №46 и №32 (протяженность — 156 метров). Сейчас ремонтируется самый протяженный, третий участок коллектора — от улицы Железнодорожной до улицы Мало-Почтовой. Его длина составляет 1139 метров.

Это сложный объект, работы разбиты на этапы. Первый этап полностью завершен. Второй этап (399 метров) готов на 92% — это финишная прямая. Третий, заключительный этап (555 метров) еще предстоит. Завершение всех работ на коллекторе запланировано на третий квартал 2026 года.

«Мы неоднократно отсыпали поврежденную дорогу щебнем и фрезерованным асфальтобетонным ломом, но это не решает проблему кардинально. Полноценный ремонт возможен только после того, как уйдет тяжелая техника. Завершение всех работ на коллекторе и выполнение карто-ямочного ремонта дорожного покрытия на улице 1-й Котельной запланированы до 1 сентября 2026 года», — отметила Камбулова.

Ранее мы рассказали, что как в Таганроге ведется ремонт дорог.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости ремонт дорог ремонт коллектора Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru