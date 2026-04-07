Полиция Таганрога разыскивает мужчину, подозреваемого в гибели двух человек

В Таганроге сотрудники полиции разыскивают Варшама Сейрановича Давтяна 1993 года рождения, который подозревается в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель двух человек, сообщает городское УМВД.

Подозреваемый может передвигаться на автомобиле Kia Sportage коричневого цвета с государственным номерами: М080СМ 61 регион.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого мужчины, сообщите по телефонам: 8(8634) 632-220 или 02.

Фото предоставлено УМВД Таганрога

