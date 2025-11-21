Главная » Город

Природная аномалия: в конце осени в Таганроге расцвела сирень

Во второй половине ноября у многих таганрожцев на кустах сирени распустились небольшие соцветия.

В ответ на публикацию на нашем сайте заметки о цветущей ветренице, в редакцию «Таганрогской правды» начали обращаться жители города, рассказывающие о том, что у них расцвела сирень.

Так, таганрогская фотохудожница Виктория Лега прислала фото и поделилась:

«На нашей сирени во второй половине ноября появилось множество соцветий. У нас сирень – не куст, а целое дерево трехметровой высоты. И оно старое. Теперь переживаю, что по весне наше дерево уже не зацветет…».

Прокомментировать этот феномен согласилась доцент кафедры естествознания Таганрогского института имени А.П. Чехова Валентина Панова:

«Кое-где расцвел и чистяк, чьи ярко-желтые цветы нас радуют в апреле. На некоторых деревьях распустились почки. Причиной всему – аномально теплая осень. Если температура воздуха опустится ниже нуля, — почки замерзнут. Но никакой катастрофы не будет: у древесных и древовидных растений имеются и спящие почки».

Так что весной природа оживет и расцветет в любом случае. А пока что не стоит переживать. Лучше радоваться тому, что ноябрь превратился в подобие мая!

Отметим, что в этом году таганрожцы рассказывали о цветущей сирени в середине января.

Владимир Прозоровский, фото Виктории Лега

новости осень погода Таганрог
