Главная » Город

В Таганроге в середине января начала цвести сирень

На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

Фото кустов сирени с распустившимися зелеными листьями жители Таганрога выложили в соцсетях накануне Старого Нового года.

Город

В комментариях таганрожцы выражают опасение, что теплолюбивое растение может погибнуть из-за значительного понижения температуры. Обычно сирень цветет с мая по июнь, но нынешние аномально теплые осень и зима продолжают преподносить сюрпризы.

Напомним, в конце сентября, когда температура воздуха поднималась до +20 градусов, в Таганроге «по второму кругу» зацвели сирень и яблони. А в конце ноября в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея вторично расцвела юкка. Сообщала «Таганрогская правда» и о фиалках, которые зацвели в январе на обрыве над морем в районе Приморского парка.

Специалисты отмечают, что в последнее время на юге России повторное цветение теплолюбивых растений стало вполне привычным явлением, хотя раньше считалось аномалией. Чаще всего зацветают деревья и кустарники, родиной которых являются южные страны.

По мнению селекционеров, такое цветение на пользу растениям не идет. В холодное время года деревья и кустарники должны «спать», накапливая силы для весны, а вместо этого они их тратят на выброс бутонов и листьев. Поэтому опытные садоводы рекомендуют удалять у растений поздние листья и цветки.

Фото из соцсетей

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru