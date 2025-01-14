В Таганроге в середине января начала цвести сирень

Фото кустов сирени с распустившимися зелеными листьями жители Таганрога выложили в соцсетях накануне Старого Нового года.

В комментариях таганрожцы выражают опасение, что теплолюбивое растение может погибнуть из-за значительного понижения температуры. Обычно сирень цветет с мая по июнь, но нынешние аномально теплые осень и зима продолжают преподносить сюрпризы.

Напомним, в конце сентября, когда температура воздуха поднималась до +20 градусов, в Таганроге «по второму кругу» зацвели сирень и яблони. А в конце ноября в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея вторично расцвела юкка. Сообщала «Таганрогская правда» и о фиалках, которые зацвели в январе на обрыве над морем в районе Приморского парка.

Специалисты отмечают, что в последнее время на юге России повторное цветение теплолюбивых растений стало вполне привычным явлением, хотя раньше считалось аномалией. Чаще всего зацветают деревья и кустарники, родиной которых являются южные страны.

По мнению селекционеров, такое цветение на пользу растениям не идет. В холодное время года деревья и кустарники должны «спать», накапливая силы для весны, а вместо этого они их тратят на выброс бутонов и листьев. Поэтому опытные садоводы рекомендуют удалять у растений поздние листья и цветки.

Фото из соцсетей