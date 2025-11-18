Главная » Новости Таганрога

В конце осени в Таганроге расцвели белоснежные ветреницы

В Таганроге во второй половине ноября в палисаднике у дома № 91 по переулку Тургеневскому всем на удивление цветут ветреницы.

У этого многолетнего травянистого цветкового растения семейства лютиковых несколько названий: ветреница, ветряница, а по латыни — анемона. Хотя, собственно говоря, все они – об одном и том же. О ветре. Так это растение назвал древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст.

«Аnemos» в переводе с греческого — ветер. С английского языка на русский название этого цветка переводится как «цветок ветра». Почему один из первых в истории человечества ботаников так назвал это растение? Может, потому что, чуть ветерок подует — его довольно крупные белые цветки, каждый – на своем тонком стебельке, начинают кружиться в замысловатом танце?

Пора цветения ветреницы – весна. А что побудило этих таганрогских тургеневских красавиц распуститься в ноябре? Их ветреность? Или такая наша теплая осень? А, может, все проще, и это просто-напросто – вид ветреницы, цветущей именно осенью? Есть, оказывается, и такие…

Владимир Прозоровский, фото автора

