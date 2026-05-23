Предприниматели Таганрога взяли шефство над Пушкинской набережной

В Таганроге все больше предпринимателей берут на себя заботу о городских территориях. Власти отмечают, что бизнес активно включается в благоустройство, помогая там, где муниципальным службам не всегда хватает ресурсов.

Один из примеров — Пушкинская набережная. Индивидуальные предприниматели Исаев и Догаян, а также городской туристический центр Anyticket за свой счет закупили и высадили цветы. Теперь клумбы украшают катарантусы, цинерарии и другие растения.

Также отмечен ресторанно-гостиничный комплекс «Жемчужина». Его владелец на постоянной основе содержит прилегающую территорию в порядке: убирает мусор, обрезает кусты и косит траву. В этом году команда комплекса высадила на набережной хвойные деревья.

Глава Таганрога Светлана Камбулова подчеркнула, что конструктивный диалог с предпринимателями позволяет добиваться результатов, несмотря на ограниченные бюджетные возможности. Такая спонсорская помощь, по мнению властей, становится существенным вкладом в создание уютного города.

«Спасибо всем, кто делом доказывает свою любовь к родному городу! Приглашаю бизнес‑сообщество присоединяться к подобным инициативам. Вместе мы сможем сделать наш Таганрог ещё комфортнее», — отметила глава Таганрога.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Виктор Добронравов профинансировал благоустройство питомника в роще «Дубки» Таганрога.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

