Полицейского, пострадавшего при задержании преступника под Таганрогом, готовят к выписке

Сотрудник правоохранительных органов, пострадавший в результате подрыва гранаты под Таганрогом, идет на поправку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Полицейскому была проведена операция в БСМП Таганрога, сейчас он поправляется, продолжает лечиться в стационаре. Врачи готовят пациента к выписке.

«Второй сотрудник полиции, также пострадавший при инциденте, переведен из Таганрога в медучреждение системы МВД для дальнейшего лечения», — пишет ТАСС.

Напомним, 19 февраля 2026 года в селе Николаевка Неклиновского района находящийся в федеральном розыске 44-летний мужчина при задержании взорвал гранату и погиб на месте. От взрыва пострадали двое полицейских.

Ранее мы рассказывали, что Минздрав Ростовской области предупредил о новой волне кибератак на пациентов.

Фото из архива