Главная » Новости Таганрога

Полицейского, пострадавшего при задержании преступника под Таганрогом, готовят к выписке

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Сотрудник правоохранительных органов, пострадавший в результате подрыва гранаты под Таганрогом, идет на поправку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Новости Таганрога

Полицейскому была проведена операция в БСМП Таганрога, сейчас он поправляется, продолжает лечиться в стационаре. Врачи готовят пациента к выписке.

«Второй сотрудник полиции, также пострадавший при инциденте, переведен из Таганрога в медучреждение системы МВД для дальнейшего лечения», — пишет ТАСС.

Напомним, 19 февраля 2026 года в селе Николаевка Неклиновского района находящийся в федеральном розыске 44-летний мужчина при задержании взорвал гранату и погиб на месте. От взрыва пострадали двое полицейских.

Ранее мы рассказывали, что Минздрав Ростовской области предупредил о новой волне кибератак на пациентов.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

БСМП новости полицейский происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru