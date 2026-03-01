Главная » Новости Ростовской области

Минздрав Ростовской области предупредил о новой волне кибератак на пациентов

Мошенники в Ростовской области создают фейковые чаты от имени больниц и поликлиник.

В Ростовской области зафиксирована новая волна мошеннических атак, нацеленных на пациентов медицинских учреждений. Злоумышленники активно создают поддельные чаты от имени поликлиник и больниц, куда массово приглашают пользователей.

В приглашении или описании указываются ФИО и дата рождения гражданина, что создаёт впечатление достоверности информации. Затем ему предлагают «подтвердить прикрепление» к медицинской организации, перейдя по специальной ссылке. Ссылка ведет на сайт, с которого на устройство автоматически загружается вредоносное программное обеспечение. Переход по ссылке может привести к утечке конфиденциальной информации, включая финансовые данные, и значительным материальным потерям.

«Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте личные данные, — предупреждают в ведомстве. — Помните: официальные медорганизации никогда не рассылают подобные сообщения через мессенджеры и не запрашивают личные данные таким способом».

Специалисты напоминают, что все вопросы, связанные с прикреплением к поликлинике, решаются исключительно при личном визите или через официальные порталы Госуслуг.

Ранее мы рассказывали, что мошенники создают фейковые чаты Госжилинспекции Ростовской области.

Фото Анатолия Ивашова из архива

киберпреступность Минздрав Ростовской области мошенничество фейки
