Минздрав Ростовской области предупредил о новой волне кибератак на пациентов

Мошенники в Ростовской области создают фейковые чаты от имени больниц и поликлиник.

В Ростовской области зафиксирована новая волна мошеннических атак, нацеленных на пациентов медицинских учреждений. Злоумышленники активно создают поддельные чаты от имени поликлиник и больниц, куда массово приглашают пользователей.

В приглашении или описании указываются ФИО и дата рождения гражданина, что создаёт впечатление достоверности информации. Затем ему предлагают «подтвердить прикрепление» к медицинской организации, перейдя по специальной ссылке. Ссылка ведет на сайт, с которого на устройство автоматически загружается вредоносное программное обеспечение. Переход по ссылке может привести к утечке конфиденциальной информации, включая финансовые данные, и значительным материальным потерям.

«Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте личные данные, — предупреждают в ведомстве. — Помните: официальные медорганизации никогда не рассылают подобные сообщения через мессенджеры и не запрашивают личные данные таким способом».

Специалисты напоминают, что все вопросы, связанные с прикреплением к поликлинике, решаются исключительно при личном визите или через официальные порталы Госуслуг.

Ранее мы рассказывали, что мошенники создают фейковые чаты Госжилинспекции Ростовской области.

Фото Анатолия Ивашова из архива