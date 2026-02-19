Главная » Новости Таганрога

Один из пострадавших в результате взрыва гранаты полицейских прооперирован в БСМП Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Состояние обоих пострадавших правоохранительной оценивается как «средней тяжести».

Новости Таганрога

Двое сотрудников правоохранительных органов, получивших травмы при исполнении служебных обязанностей, были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Таганрога.

Напомним, сегодня в селе Николаевка находящийся в федеральном розыске 44-летний мужчина при его задержании взорвал гранату и погиб на месте. От взрыва пострадали двое полицейских. Одному из них успешно проведена хирургическая операция, второй госпитализирован для оказания медицинской помощи, сообщили в областном минздраве.

На текущий момент состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается весь необходимый объём медицинской помощь, уточнили в ведомстве.

Фото: ТГ-канал минздрава РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru