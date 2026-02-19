Один из пострадавших в результате взрыва гранаты полицейских прооперирован в БСМП Таганрога

Состояние обоих пострадавших правоохранительной оценивается как «средней тяжести».

Двое сотрудников правоохранительных органов, получивших травмы при исполнении служебных обязанностей, были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Таганрога.

Напомним, сегодня в селе Николаевка находящийся в федеральном розыске 44-летний мужчина при его задержании взорвал гранату и погиб на месте. От взрыва пострадали двое полицейских. Одному из них успешно проведена хирургическая операция, второй госпитализирован для оказания медицинской помощи, сообщили в областном минздраве.

На текущий момент состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается весь необходимый объём медицинской помощь, уточнили в ведомстве.

Фото: ТГ-канал минздрава РО