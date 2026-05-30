Погода в Таганроге 30 мая: весь день дождь, похолодает до +15°, средний ветер, слабая магнитная буря

Ненастная, дождливая погода ожидает Таганрог в субботу, 30 мая. Температура воздуха понизится до +15° в дневное время, к ночи станет еще прохладней. Влажность 61-69%. Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду.

В воскресенье, 31 мая, и в начале следующей недели погода в целом не изменится. Дождь прогнозируется каждый день до четверга, 4 июня. А с пятницы, 5 июня, синоптики обещают ясную, солнечную погоду с температурой воздуха до +24°.

По данным Ростгидромета, 30 мая днем +14°…+15° (по ощущениям +11°), пасмурно, дождь с вероятностью в 87%. Влажность 61%. Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью температура воздуха составит +11°…+13° (будет ощущаться, как +8°), влажность 68%, облачно. Ветер юго-западный, с переходом на южный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду. Вероятность дождя – 90%. Атмосферное давление в норме, 755-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (средний), геомагнитный индекс 1-4 – слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +19°. Световой день продлится 15 часов 36 минут, растущая луна. Пыльца активна: злаки, липа.

Напомним, штормовое предупреждение об ухудшении погоды в Ростовской области объявлено до 1 июня.

Фото Сергея Плишенко