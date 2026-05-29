29 мая из Таганрога в Симферополь отправился первый в новом сезоне пассажирский поезд

Компания «Гранд Сервис Экспресс» возобновила курсирование пассажирского поезда «Таврия» №483/484, который свяжет Таганрог и Симферополь через Ростов-на-Дону, сообщает перевозчик.

Первый рейс отправился со станции Таганрог-Пассажирский 29 мая в 10.55. Теперь состав будет курсировать через день в обоих направлениях на протяжении всего курортного сезона — до конца августа.

В пути в сторону Крыма поезд делает остановку в Ростове-на-Дону на станции Первомайская с 11.59 до 12.33, прибывает в Симферополь на следующий день в 04.50. Обратно из Симферополя состав отправляется в 12.30, останавливается в Ростове-на-Дону на станции Ростов-Главный (пригородный вокзал) с 04.35 до 05.04 и прибывает в Таганрог в 06.15.

Всего по маршруту поезд делает 16 остановок. Самые долгие стоянки: Тамань-Пасс. – 1 ч 53 мин, Первомайская – 34 мин. Предусмотрена остановка в Керчи. Общее время в пути –17 часов 55 мин.

Для перевозок будут использованы одноэтажные вагоны купейного и плацкартного классов. Цена билета в плацкарте – от 3495 рублей, в купе – от 7775 рублей.

Новый маршрут особенно актуален для жителей Таганрога и Ростова-на-Дону, которые в пиковые даты сталкиваются с дефицитом билетов на транзитные поезда. Кроме того, он упростит поездки в Крым для пассажиров из других регионов, которые могут сделать пересадку в Ростове-на-Дону.

Фото: компания «Гранд Сервис Экспресс»