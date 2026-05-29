Афиша Таганрога: куда пойти на последних весенних выходных

Последние выходные мая, по прогнозам синоптиков, будут в Таганроге дождливыми и прохладными. Поэтому, отправляясь на прогулку по городу, не забудьте захватить зонтик. Укрыться от непогоды и провести время увлекательно и с пользой можно в наших учреждениях культуры.

Программа мероприятий на выходные и начало следующей недели как всегда разнообразна. В библиотеке с концертами выступят студенты Таганрогского музыкального колледжа, откроются выставка детских рисунков и художественная выставка.

Пешеходную экскурсию по историческому центру проведет Таганрогский художественный музей. Концерт ко Дню защиты детей подготовили творческие коллективы ГДК. Детские спектакли можно посмотреть в Молодежном центре.

Историко-музыкальный вечер «Время и звуки» состоится во Дворце Алфераки. Выставки, экскурсии, мастер-классы подготовили и другие музеи Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

30 мая в 16 часов — отчетный концерт студентов ТМК, специальность «Вокальное искусство». Вход свободный.

2 июня в 14.30 — экзамен-концерт студентов ТМК. Итоговая государственная аттестация специальности «Вокальное искусство» — исполнение сольной программы. Вход свободный.

С 2 июня — художественная выставка по итогам Международного конкурса детского рисунка «А.П. Чехов и герои его произведений».

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 2 июня — персональная выставка Оксаны Багрянец «Пейзажи Таганрога». Открытие 7 июня в 16 часов.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

30 мая в 12 часов — пешеходная экскурсия «Прогулки с царской семьей» (история пребывания в Таганроге венценосной четы Александра Первого и Елизаветы Алексеевны). Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

Шахматный павильон

Ко Дню защиты детей открывается выставка миниатюр автомобилей и техники. Здесь оживут легенды дорог: ретро-автомобили, мощные грузовики и редкие модели, которые раньше вы видели только на картинках. Каждый экспонат — это история, застывшая в миниатюре: от изящных линий кузова до мельчайших деталей салона. Выставка будет работать с 1 по 14 июня. Вход свободный.

30 мая в 17 часов — игровая программа «Большое сердце парка».

31 мая в 12 и 17 часов — игровая программа «Экопарк».

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

30 мая в 11 и 12 часов — мастер-класс для детей «Открытка для всей семьи».

31 мая в 11 и 16 часов — мастер-класс для детей «Душа народа в ремесле».

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-35-45)

30 мая в 17 часов — концертная программа «Город детских улыбок». Вход свободный.

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел. 8-952-603-68-06)

30 мая в 18 часов — постановка «Танцующая в темноте».

31 мая в 12 часов — спектакль для всей семьи «Курочка Ряба», в 18 часов — спектакль «Баня».

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89, тел. 8 (8634) 38-39-39)

1 июня в 16 часов — детская театральная студия «Витаминки» представляет премьеру спектакля по стихам Агнии Барто «Я расту». Режиссер — Людмила Илюхина. В 17 часов — спектакль театральной школы «Витамин» по пьесе в стихах «За все на свете» (режиссер — Константин Илюхин). В 18 часов — спектакль «Бременские музыканты» театральной школы «Витамин» (режиссер — Константин Илюхин).

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

30 мая в 15 часов — мастер-класс по созданию авторских магнитов в технике «граттаж» в музейном пространстве «Гимназический сад». Предварительная запись обязательна.

31 мая в 15 часов — публичная лекция «Сады в жизни и творчестве А.П. Чехова» — в музейном пространстве «Гимназический сад».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

30 мая в 18 часов — историко-музыкальный вечер «Время и звуки». Свою авторскую музыку исполнит композитор и гитарист, лауреат международного конкурса «Время гитары» Дмитрий Григорьев.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

31 мая в 12 и 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

31 мая в 12 часов — тематическая программа «Хозяин волшебной шкатулки» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Шкатулка с сюрпризом».

Фото Сергея Плишенко