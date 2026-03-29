Погибший и 8 пострадавших: глава Таганрога рассказала о последствиях массированной атаки БПЛА

Вечером в воскресенье, 29 марта, Таганрог пережил массированный налет вражеских БПЛА, который привел к человеческой жертве и разрушениям.

Системы противовоздушной обороны отразили атаку, однако падение обломков нанесло ущерб городской инфраструктуре.

«Погиб один мирный житель, еще 8 человек обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие получат необходимую поддержку», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

В результате атаки спасательные и коммунальные службы оперативно отреагировали на 49 вызовов, связанных с последствиями удара. Повреждения получили ряд жилых зданий, объектов социального назначения и промышленных предприятий.

Власти призывают горожан сохранять бдительность, поскольку угроза применения дронов сохраняется.

«Пожалуйста, будьте предельно осторожны. Напоминаю главное правило безопасности: если вы увидели обломки БПЛА или подозрительные предметы — не подходите к ним. Наберите 112 и сообщите координаты. Это может спасти чью-то жизнь», — обратилась Светлана Камбулова к жителям.

Специалисты продолжают работу на местах для ликвидации последствий вражеской атаки.

