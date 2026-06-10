В Таганроге студенты-экономисты ЮФУ защитили свои междисциплинарные проекты

В «Точке кипения» ЮФУ Таганрога прошла защита междисциплинарных проектов, выполненных студентами кафедры менеджмента и инновационных технологий Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (МиИТ ИУЭС ЮФУ).

На суд комиссии, в состав которой вошли представители администрации города, IT-компаний и предприятий города и области, было представлено 14 проектов, реализованных в течение учебного года. Каждый из проектов уникален с позиции решаемых задач, уникален и подход, с которым студенты взялись за воплощение выданного им задания. Схожим эти проекты делает высокое качество исполнения, инициативность со стороны заказчиков проекта, а именно бизнес-сообщества, а также обязательная связь с маркетингом и управлением.

Представленные проекты удивили своим многообразием. Так, наряду с коммерческими проектами, предполагающими финансовый результат, были продемонстрированы и проекты, нацеленные на совсем иные достижения. Это — социальные проекты, такие как «SMM-продвижение социального проекта «Трезвение», образовательные инициативы для обучающихся всех возрастов, например, «Продвижение образовательных услуг Центра довузовской подготовки ЮФУ», «Новые технологические лидеры на Юге России» (взаимодействие с передовым медиа изданием «Организация работы по продвижению технологических лидеров Юга России на площадке ДМ «Эксперт Юг»).

Отдельно стоит отметить проект, заказчиком которого стала администрация города. Это — «Маркетинговое сопровождение и продвижение услуг муниципального Фонда поддержки предпринимательства города Таганрога». Студенты получили заслуженную похвалу от заказчика проекта, который выразил надежду на дальнейшее плотное сотрудничество.

Следует отметить, что каждый год уровень проработанности проектов растет, а сферы, в которых апробируются полученные результаты, расширяются. Подтверждением этому являются грамоты, благодарственные письма, дипломы и иные документы, представленные отдельными командами. Так, например, команду II курса направления подготовки «Бизнес-информатика», которую составили Егор Коханов, Владислав Кудинов и Вячеслав Азаренко, с работой «Маркетинговое сопровождение стартапа «РенТайм» отметили грамотой за активное участие в номинации «Технологическое предпринимательство» городского конкурса молодежных бизнес-проектов.

В завершении процедуры защиты проектов завкафедрой МиИТ Диана Владимировна Арутюнова отметила высокий уровень ответственности студентов, а подготовленные проекты – практикоориентированными и востребованными партнерами вуза. Подводя итоги работы секции, Диана Владимировна обратилась к студентам с пожеланием не бояться браться за новые проекты, предлагать нетривиальные решения, не лениться в учебе и нарабатывать необходимые компетенции, а главное — использовать все возможности, которые дают образовательная среда, кафедра и институт.

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Антон Словаков, фото автора