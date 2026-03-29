Вечером 29 марта в Таганроге объявлена воздушная опасность, слышны звуки взрывов

Вечером 29 марта в Таганроге работает система ПВО. В городе слышны звуки взрывов. Жителей города просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходите к окнам и сохранять спокойствие.

Сообщение о беспилотной опасности появилось в telegram-канале главы города Светланы Камбуловой в 20.27. Спустя примерно полчаса в городе сработали сирены, затем раздались взрывы.

Напоминаем об основных правилах безопасности при атаке БПЛА. Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. При нахождении на открытой местности в автомобиле или общественном транспорте — остановить и покинуть автомобиль/ общественный транспорт и укрыться в ближайших зданиях.

Категорически запрещается:

вести фото-, видеосъемку БПЛА, находящегося в воздухе;

пытаться самостоятельно сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS;

при падении БПЛА трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.

Помните — к БПЛА может быть прикреплено взрывное устройство!

В случае обнаружения БПЛА необходимо соблюдать следующие правила:

не паниковать;

обеспечить собственную безопасность;

сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112, указав: свои фамилию, имя, отчество, адрес/ориентиры местности, характер поведения БПЛА, другие сведения по запросу уполномоченного органа.

Телефон служб экстренного реагирования – 112.