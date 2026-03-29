Главная » Город

Вечером 29 марта в Таганроге объявлена воздушная опасность, слышны звуки взрывов

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

Вечером 29 марта в Таганроге работает система ПВО. В городе слышны звуки взрывов. Жителей города просят  покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходите к окнам и сохранять спокойствие.

Сообщение о беспилотной опасности появилось в telegram-канале главы города Светланы Камбуловой в 20.27. Спустя примерно полчаса в городе сработали сирены, затем раздались взрывы.

Напоминаем об основных правилах безопасности при атаке БПЛА.  Необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. При нахождении на открытой местности  в автомобиле или общественном транспорте — остановить и покинуть автомобиль/ общественный транспорт и укрыться в ближайших зданиях.

Категорически запрещается:

  • вести фото-, видеосъемку БПЛА, находящегося в воздухе;
  • пытаться самостоятельно сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS;
  • при падении БПЛА трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.

Помните — к БПЛА может быть прикреплено взрывное устройство!

В случае обнаружения БПЛА необходимо соблюдать следующие правила:

  • не паниковать;
  • обеспечить собственную безопасность;
  • сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112, указав: свои фамилию, имя, отчество, адрес/ориентиры местности, характер поведения БПЛА, другие сведения по запросу уполномоченного органа.

Телефон служб экстренного реагирования – 112.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru