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В Таганроге прокуратура помогла несправедливо уволенному руководящему работнику восстановиться в должности

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Мужчина также получил зарплату за время вынужденного прогула.

Новости Таганрога

Прокуратура Таганрога провела проверку по жалобе местного жителя, который сообщил о нарушении своих трудовых прав. Выяснилось, что мужчина занимал руководящий пост в одной из организаций, однако его увольнение было проведено с нарушением установленной законом процедуры.

Надзорное ведомство приняло необходимые меры реагирования. В результате вмешательства прокуратуры сотрудника восстановили в прежней должности. Кроме того, ему выплатили компенсацию в размере более 180 тысяч рублей за время вынужденного прогула, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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