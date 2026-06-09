Сегодня исполняется 354 года со дня рождения императора Петра Великого, который заложил Таганрог как форпост на юге России

Как в Таганроге чтут память основателя города? В города немало мест, которые связаны с именем этой масштабной персоны в российской истории.

Сегодня Таганрог отмечает 354-й день рождения своего основателя — императора Петра I. В городе сохранилось множество мест, связанных с именем Петра Великого. Флагманский спуск к морю — именно здесь император впервые ступил на землю мыса Таган-Рог. Никольский храм стоит на том месте, где, по преданию, была разбита царская палатка.

В письме французскому философу Вольтеру Екатерина II упоминала, что Пётр I рассматривал Таганрог как один из возможных городов для основания новой столицы. Таганрог ей не стал, однако легенда о «несостоявшейся столице» по-прежнему дорога жителям города.

В 1872 году, к 200-летию со дня рождения государя, центральную улицу Таганрога — Центральную, или Большую, — переименовали в Петровскую. В 1903 году у входа в городской парк установили памятник Петру I работы Марка Антокольского. Сейчас он находится в сквере на южной оконечности мыса Таган-Рог — именно там, где его предлагал разместить Антон Павлович Чехов.

К маю 2009 года завершилась масштабная реконструкция сквера Петра Первого, которая длилась около года. Каменную брусчатку у памятника заменили на гранитную, установили декоративную подсветку скульптуры. На смотровой площадке и по всему скверу уложили тротуарную плитку, появились скамьи, урны, декоративные мостики и фонари в историческом стиле. Парапеты смотровой площадки, напоминающие бастионы Троицкой крепости, облицевали гранитом.

Сквер разделили на несколько функциональных зон, оборудовали детскую площадку, установили туалеты, провели пейзажное озеленение. Большой объём работ выполнили и на прилегающей территории: отремонтировали подъезды, заменили бордюры, установили дорожные знаки.

Сохранение памяти о Петре Великом не ограничивается заботой о памятнике. В 1970 году выпустили настольную медаль «Пётр I — основатель Таганрога». К 300-летию города пытались восстановить фрагмент «общевойсковой ячейки» Троицкой крепости, известной как «Петровские казармы». В 2010-е годы в Таганроге установили монумент «Адмиралам, офицерам, морякам Азовской флотилии, создателям первой военно-морской базы России — Таганрога», памятный знак на месте церкви во имя Святой Троицы, памятный знак «Крепость Черепаха», а также якоря и корабельные пушки. Дубовая роща, высаженная по указу Петра I для нужд кораблестроения, сегодня превратилась в уютный парк «Дубки».

В коллекции Таганрогского музея-заповедника хранится портрет Петра I кисти неизвестного художник с оригинала Поля Делароша (на фото). Образ первого русского императора, созданный французским живописцем, пользовался в России большой популярностью и многократно повторялся в живописи и графике. Этот портрет поступил в коллекцию из собрания Государственного Русского музея в 1964 году.

В 2022 году Таганрогский музей-заповедник посвятил 350-летию Петра I несколько значимых историко-культурных проектов. Среди наиболее заметных — издание альбома-каталога «Пётр I и его эпоха», выставка «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» и конференция «Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге».

По материалам пресс-службы Таганрогского музея-заповедника.

Главное фото Сергея Копылова