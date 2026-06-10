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В Таганроге завершен покос и вывоз травы на 14 улицах

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В Таганроге за два дня, 8 и 9 июня, работники подрядной организаций провели покос травы на 14 улицах. В ближайшие несколько дней они наведут порядок еще на 11 участках. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

По ее словам, подрядчики продолжают плановые мероприятия по удалению сорной растительности. Они уже завершили покос на улицах Чучева, Мариупольском шоссе, Больничной, Вишневой, К. Либкнехта, Мирной, Водопроводной, Сызранова, Л. Чайкиной, Спортивной, а также в переулках Колхозном, 10-м, 17-м Новом и на Комсомольском бульваре.

Параллельно ведется сбор, погрузка и вывоз скошенной травы с последующей передачей на утилизацию.

«Ежедневно получаю подробные отчеты о выполненных объемах работ и маршрутах на ближайшие дни», — отметила Камбулова.

До 15 июня планируется провести покос на улицах Толбухина, Энгельса, Седова, Восточной, Москатова, Б. Бульварной, а также на Комсомольском спуске и в переулках 14-м Новом, 16-м Новом, Кавалерийском и Некрасовском.

Ранее мы рассказали, что на четырех улицах Таганрога завершен карто-ямочный ремонт дорог, на двух — работы еще ведутся.

Фото МКУ «Благоустройство»

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ЖКХ новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда

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