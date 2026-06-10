На пяти улицах Таганрога до обеда отключат электричество 10 июня

10 июня в Таганроге на нескольких улицах временно отключат электричество. Как сообщили в ПАО «Россети Юг», это связано с плановыми работами на электросетях, которые продлятся до обеда.

С 9.00 до 14.00 света не будет на улицах Л. Чайкиной (до переулка 11-го Нового), 1-й Линии (до переулка 11-го Нового) и 13-й Садовой площадке. Также отключение затронет нечетную сторону переулка 10-го Нового и 1-й Линейный проезд.

Ранее мы рассказали, что на четырех улицах Таганрога завершен карто-ямочный ремонт дорог, на двух — работы еще ведутся.

Фото из архива