Главная » #ЖКХ

На пяти улицах Таганрога до обеда отключат электричество 10 июня

На чтение 1 мин Просмотров 74 Опубликовано

10 июня в Таганроге на нескольких улицах временно отключат электричество. Как сообщили в ПАО «Россети Юг», это связано с плановыми работами на электросетях, которые продлятся до обеда.

#ЖКХ

С 9.00 до 14.00 света не будет на улицах Л. Чайкиной (до переулка 11-го Нового), 1-й Линии (до переулка 11-го Нового) и 13-й Садовой площадке. Также отключение затронет нечетную сторону переулка 10-го Нового и 1-й Линейный проезд.

Ранее мы рассказали, что на четырех улицах Таганрога завершен карто-ямочный ремонт дорог, на двух — работы еще ведутся.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ нет света новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru