Воздушная атака на Таганрог продолжается: один человек погиб, есть раненый и последствия на земле

29 марта в третий раз за вечер в Таганроге запускается система оповещения населения. Силы ПВО отражают массированную атаку вражеских БПЛА на город. К сожалению, уже есть жертва и последствия на земле.

Город

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе – один мужчина погиб, еще один — получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Люди из опасных зон эвакуированы. Данные о разрушениях уточняются.

Работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается. На территории всей Ростовской области объявлена беспилотная  опасность. Жителям рекомендуют быть предельно осторожными.

