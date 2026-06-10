Погода в Таганроге 10 июня: солнечно, днем до +28°, высокий УФ-индекс

10 июня в Таганроге небольшая облачность будет сменяться солнечной погодой, осадков пока не обещают. Дует умеренный юго-западный ветер, который к вечеру сменится северо-восточным. Влажность – 48-74 процента. Днем температура воздуха +26°…+28°. УФ-индекс высокий, продолжается слабая магнитная буря. Ночью облачно, градусник покажет +18°…+20°. Завтра прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь, но будет жарко — днем до +27°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +27°). Ветер юго-западный, 1-3 метра в секунду.

Ночью облачно, влажность — 73%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северо-восточный, 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 50 минут, старая луна.

Фото Марины Даренской