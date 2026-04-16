Поддержка семей: в Ростовской области свыше тысячи родителей получили сертификаты на новорожденных

Более тысячи семей Дона уже оформили электронные сертификаты на новорожденных. Эти средства, номиналом 20 000 рублей, предназначены для приобретения предметов первой необходимости для малышей.

Инициатива, запущенная губернатором Юрием Слюсарем, стартовала в Ростовской области в текущем году.

Воспользоваться сертификатом можно в определенных торговых точках, перечень которых доступен на официальном сайте министерства труда и социального развития региона. К программе могут присоединиться все семьи, независимо от уровня дохода, возраста родителей или количества детей.

«Для получения сертификата необходимо подать заявление в местный орган социальной защиты или МФЦ, иметь гражданство РФ, проживать в Ростовской области и владеть картой «МИР», — информирует портал Правительства Ростовской области.

Выплаты на новорожденных являются частью комплексной программы поддержки семей с детьми, реализуемой в рамках национального проекта «Семья» и инициатив губернатора. Помимо электронных сертификатов, в регионе действует ряд других мер: единовременная выплата в 100 000 рублей для беременных студенток, услуга «социальных нянь», пункты проката детских товаров.

С 2025 года дончанам при рождении третьего или последующего ребенка единовременно выплачивается 300 000 рублей. Также многодетным семьям компенсируется 50% стоимости обучения одного из детей в возрасте до 23 лет в средних профессиональных и высших учебных заведениях Дона.

