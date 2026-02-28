Под Ростовом несколько человек пострадали в аварии, когда женщина на легковушке не справилась с управлением

27 февраля под Ростовом четыре человека пострадали во время аварии, когда женщина на отечественной легковушке не справилась с управлением и автомобиль занесло, сообщает сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около восьми часов утра в Аксайском районе на подъезде от Ростова к СНТ «Ростсельмашевец-2». По предварительной информации, 23-летняя женщина на автомобиле «Москвич-6» не выбрала безопасную скорость, потеряла управление, и машину занесло. Автомобиль врезался в дерево, после чего его отбросило на встречный Daewoo Matiz под управлением 42-летнего водителя.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и два пассажира — из «Москвича» и Daewoo Matiz. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге столкнулись ВАЗ и Geely Atlas, три человека пострадали.

Фото Госавтоинспекции РО