Главная » Новости Ростовской области

Под Ростовом несколько человек пострадали в аварии, когда женщина на легковушке не справилась с управлением

На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

27 февраля под Ростовом четыре человека пострадали во время аварии, когда женщина на отечественной легковушке не справилась с управлением и автомобиль занесло, сообщает сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась около восьми часов утра в Аксайском районе на подъезде от Ростова к СНТ «Ростсельмашевец-2». По предварительной информации, 23-летняя женщина на автомобиле «Москвич-6» не выбрала безопасную скорость, потеряла управление, и машину занесло. Автомобиль врезался в дерево, после чего его отбросило на встречный Daewoo Matiz под управлением 42-летнего водителя.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и два пассажира — из «Москвича» и Daewoo Matiz. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге столкнулись ВАЗ и Geely Atlas, три человека пострадали.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru