Главная » Новости Таганрога

В Таганроге столкнулись ВАЗ и Geely Atlas, три человека пострадали

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Автоледи на иномарке не уступила дорогу, двигаясь по второстепенной дороге.

Новости Таганрога

В Таганроге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 27 февраля, в 14 часов 17 минут, в районе дома № 24 по 2-му переулку.

По предварительным данным, 39-летняя женщина, управляя автомобилем Geely Atlas, на перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила право движения автомобилю ВАЗ, за рулём которого был 22-летний водитель.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 19-летний пассажир отечественного авто. Все они были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Госавтоинспекция РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru