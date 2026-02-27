В Таганроге столкнулись ВАЗ и Geely Atlas, три человека пострадали

Автоледи на иномарке не уступила дорогу, двигаясь по второстепенной дороге.

В Таганроге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 27 февраля, в 14 часов 17 минут, в районе дома № 24 по 2-му переулку.

По предварительным данным, 39-летняя женщина, управляя автомобилем Geely Atlas, на перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила право движения автомобилю ВАЗ, за рулём которого был 22-летний водитель.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 19-летний пассажир отечественного авто. Все они были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Госавтоинспекция РО