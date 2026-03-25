Почта России получит новые возможности для развития

Минцифры направило в Правительство комплексный законопроект. Он предусматривает системные изменения в работе Почты России и нацелен на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов.

«Почта России – стратегическое предприятие и важная часть социальной инфраструктуры страны. С учетом изменений на рынке доставки мы разработали комплекс мер, которые дадут возможность Почте России развиваться. Инициативы обсуждались на профильных площадках и легли в основу законопроекта Минцифры России. Среди ключевых решений – развитие электронной почтовой системы, возможность продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях. Также с согласия пользователя Почта сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на Госуслугах. Кроме того, для повышения надежности рынка почтовой доставки меняются лицензионные требования», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Предлагается принять следующие меры:

  • платежные документы за коммунальные услуги по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на Госуслугах через электронную почтовую систему. Для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на Госуслугах сохранится доставка бумажных квитанций;
  • Почта России сможет продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Правительство определит перечень разрешенных препаратов, условия их реализации и требования к квалификации сотрудников;
  • Почта России получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранится и у управляющих компаний;
  • банкам запретят взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи, маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в почтовых отделениях, а на платежных документах за ЖКУ Почта сможет размещать рекламу;
  • с согласия пользователя Почта сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на Госуслугах;
  • у почтового оператора появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок.

Также изменения коснутся дифференцированной госпошлины за лицензирование почтовой деятельности. Она составит: для федерального уровня – 100 млн рублей, регионального – 10 млн рублей, местного – 1 млн рублей. При этом с Почты России госпошлина не взимается.

Фото Почты России

