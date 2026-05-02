По улицам Таганрога проехал экскурсионный трамвай с вернисажем

1 мая по улицам Таганрога проехал экскурсионный трамвай, пассажирами которого стали две группы гостей из Таганрога и Москвы. Прямо в вагоне для них устроили вернисаж «Картины в чеховском пенсне».

Новости Таганрога

Организаторами проекта выступили туристическая компания «Судаков тревел» и Таганрогский художественный музей. Пока трамвай двигался по городу, участники экскурсии узнали много нового о всемирно известном писателе и драматурге, уроженце Таганрога Антоне Чехове, а также о его дружбе с художниками Айвазовским, Репиным, Коровиным, Серовым, Савицким и композитором Чайковским. Научный сотрудник Таганрогского художественного музея Арсений Рыбалкин рассказал о картинах великих мастеров из собрания музея, о том, как с помощью Чехова пополнялась коллекция, и как Валентин Серов помог чеховской «Даме с собачкой» оказаться в Таганроге.

Во время поездки экскурсанты слушали музыкальные произведения — от Чайковского до советских композиторов. А еще для них прозвучал авторский этюд в исполнении пианиста Даниила Топольского. Кроме того, пассажиры экскурсионного трамвая услышали отрывок забавного рассказа Чехова о барышне и апельсинах, выпили чая, хором спели «Крылатые качели», сфотографировались с трамваем и получили в подарок открытки с репродукцией картины Серафимы Блонской «Маки».

Фото ВК Таганрогский художественный музей

культура новости Таганрог туризм туристические трамваи
